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Футбол

Барселона завершает подписание нового голкипера

Агенты Жоана Гарсия согласовывают последние детали.
Сегодня, 11:46       Автор: Андрей Безуглый
Жоан Гарсия / Getty Images
Жоан Гарсия / Getty Images

Вратарь Эспаньола Жоан Гарсия в шаге от смены клубной прописки, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 24-летний испанец был целью на летнее трансферное окно для Арсенала, но в итоге сейчас близок к Барселоне.

Каталонцы ради Гарсии даже готовы разорвать контракт с Марком-Андре тер Штегеном, выплатив последнему солидную компенсацию.

Как пишет инсайдер, агенты Гарсии прибыли в Барселону, чтобы уладить последние детали трансфера, который состоится уже вскоре.

Ожидается, что вратарь обойдется каталонцам в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити также в шаге от нового трансфера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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