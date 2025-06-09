Манчестер Сити согласовал покупку звезды Лиона

Полузащитник Лиона и сборной Франции Райан Шерки продолжит карьеру в Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на L'Equipe, английский клуб окончательно согласовал условия перехода 21-летнего футболиста.

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По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс бонусы, а сам французский хавбек подпишет с "горожанами" контракт на пять лет.

Все документы для перехода игрока должны быть оформлены до начала Клубного чемпионата мира-2025, который стартует 14 июня, а Манчестер Сити первый матч на турнире проведет 18 июня против марокканского Видада.

В минувшем сезоне Шерки провел за Лион во всех турнирах 44 матча, записав на свой счет 12 голов и 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити договорился о переходе лидера Милана.

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