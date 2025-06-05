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Футбол

Манчестер Сити договорился о переходе лидера аутсайдера АПЛ

Райан Аит-Нури станет игроком манкунианцев.
Сегодня, 17:03       Автор: Василий Медвидь
Раян Айт-Нури / Getty Images
Раян Айт-Нури / Getty Images

Манчестер Сити усилит линию защиты в это трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы подпишут Райана Аита-Нури до начала клубного чемпионата мира. Сумма трансфера составит 40 млн евро.

Контракт будет подписан до 2030 года. Финансовые детали неизвестны. 

Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Сити определился с альтернативой своей трансферной цели.

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