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Турецкий гранд подпишет звезду немецкого футбола

Лерой Сане принял неожиданное решение.
Сегодня, 12:35       Автор: Василий Медвидь
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Вингер мюнхенской Баварии Лерой Сане определился со своим будущим.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, немец решил не продлевать контракт с «красными». Он станет игроком Галатасарая на правах свободного агента.

Контракт будет подписан на 3 года. Заработает Лерой 15 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2024/25 29-летний Сане провел 45 матчей, где забил 13 мячей и отдал 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария представила новую форму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Лерой Сане

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