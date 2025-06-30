В Интер Майами определились с будущим Месси

Интер Майами хочет продлить сотрудничество с Лионелем Месси, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, американский клуб намерен продлить контракт со звездным аргентинцем.

Напомним, что текущее соглашение Лео действует до конца 2025 года. В прошедшем сезоне у аргентинца 16+6 в 24 матчах во всех турнирах.

Утверждается, что и сам Месси тоже хочет остаться в клубе из Майами.

Напомним, что накануне Интер Майами вылетел из клубного ЧМ.

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