iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Интер Майами определились с будущим Месси

Стороны хотят продолжить сотрудничество.
Вчера, 23:12       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами хочет продлить сотрудничество с Лионелем Месси, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, американский клуб намерен продлить контракт со звездным аргентинцем.

Напомним, что текущее соглашение Лео действует до конца 2025 года. В прошедшем сезоне у аргентинца 16+6 в 24 матчах во всех турнирах.

Утверждается, что и сам Месси тоже хочет остаться в клубе из Майами.

Напомним, что накануне Интер Майами вылетел из клубного ЧМ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал
Месси возглавил рейтинг заработков МЛС, Чеберко оказался первым среди украинцев Месси возглавил рейтинг заработков МЛС, Чеберко оказался первым среди украинцев
"Я очень его уважаю": Месси высказался о своих отношениях с Роналду "Я очень его уважаю": Месси высказался о своих отношениях с Роналду
Обновленные NaVi попали в непростую группу на Esports World Cup Обновленные NaVi попали в непростую группу на Esports World Cup

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Интер будет противостоять Флуминенсе, Манчестер Сити проэкзаменирует Аль-Хиляль на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:51
Обновленные NaVi попали в непростую группу на Esports World Cup
Европа00:31
Бавария попрощалась со совей звездой
Другие страны00:11
Клубный чемпионат мира-2025: Флуминенсе выбил Интер, Манчестер Сити – Аль-Хиляль
Футбол00:07
Флуминенсе выбил Интер из КЧМ за счет раннего и позднего голов
Вчера, 23:12
Другие страны23:12
В Интер Майами определились с будущим Месси
Формула 122:48
Марко: Бессмысленно сейчас менять Цуноду
Европа21:58
Комо завершает еще один трансфер из Милана
Футбол21:28
Одноклубник Довбика станет рекордным трансфером
Европа20:50
Капитан Реала заявил, что готов вернуться на поле
Европа20:04
Влахович отклонил очередное предложение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK