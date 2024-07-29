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ПСЖ проявляет конкретный интерес к лидеру Баварии

Французы готовы приобрести игрока сейчас или забрать его через год бесплатно.
Вчера, 21:43
Джошуа Киммих / Getty Images
Джошуа Киммих / Getty Images

Один из лидеров Баварии Джошуа Киммих оказался на радаре у ПСЖ.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, французский коллектив проявляет конкретный интерес к 29-летнему полузащитнику, о чем "ротен" были проинформированы. Переговоры между клубами пока что не ведутся.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и главный тренер Луис Энрике хотели бы подписать Киммиха этим летом. Однако если этого не произойдет, они готовы забрать футболиста беспатно через год, когда завершится его контракт с Баварией.

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Действующий чемпион Франции запланировал переговоры с Киммихом, которые должны состояться в ближайшие несколько дней.

Джошуа Киммих выступает за Баварию с лета 2015 года, когда мюнхенцы приобрели его у Штутгарта за 8,5 миллиона евро. На его счету 42 гола и 104 ассиста в 390 матчах, а также множество выигранных титулов, включая Лигу чемпионов 2020 года.

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