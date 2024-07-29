Экс-игрок ПСЖ и Реала присоединился к итальянскому середняку
Кейлор Навас перейдет в Монцу.
37-летний голкипер Кейлор Навас нашел себе новый клуб, пишет Фабрицио Романо.
Костариканец подписал контракт с Монцой в качестве свободного агента. Напомним, последним клубом Наваса был ПСЖ.
Также ранее вратарь успел поиграть за Ноттингем, мадридский Реал и ряд других клубов.
Инсайдер сообщает, что в ближайшее время Навас отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр и завершить переход.
Ранее также сообщалось, что игрок Атлетико может вернуться обратно в клуб.
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