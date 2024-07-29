iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок ПСЖ и Реала присоединился к итальянскому середняку

Кейлор Навас перейдет в Монцу.
Сегодня, 18:10
Кейлор Навас / Getty Images
Кейлор Навас / Getty Images

37-летний голкипер Кейлор Навас нашел себе новый клуб, пишет Фабрицио Романо.

Костариканец подписал контракт с Монцой в качестве свободного агента. Напомним, последним клубом Наваса был ПСЖ.

Также ранее вратарь успел поиграть за Ноттингем, мадридский Реал и ряд других клубов.

Инсайдер сообщает, что в ближайшее время Навас отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр и завершить переход.

Ранее также сообщалось, что игрок Атлетико может вернуться обратно в клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кейлор Навас

Статьи по теме

Экс-игрок Реала объявил о завершении международной карьеры Экс-игрок Реала объявил о завершении международной карьеры
Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Навас: Болельщики Коста-Рики радуются забитому мячу, а после пропущенного срут на наших мам Навас: Болельщики Коста-Рики радуются забитому мячу, а после пропущенного срут на наших мам
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:19
Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Европа19:14
Фулхэм установил новый клубный рекорд трансфером воспитанника Арсенала
Европа18:52
Манчестер Юнайтед склоняется к сносу Олд Траффорд и постройке нового стадиона
Европа18:46
Жирона арендовала вингера из АПЛ
Теннис18:26
Теннис на Олимпиаде-2024: Костюк победила, Ястремская проиграла, сестры Киченок прошли дальше, Свитолина сыграет с Пегулой
Олимпийские игры18:23
Призер Олимпиады-2024 сдал положительный тест на коронавирус
Европа18:10
Экс-игрок ПСЖ и Реала присоединился к итальянскому середняку
Европа18:00
Эрмосо ведет переговоры с Атлетико о возвращении в клуб
Олимпийские игры17:49
Бокс на Олимпиаде-2024: Ловчинский отправился в нокаут в первом раунде первого поединка
Формула 117:45
Официально: Сайнс подписал контракт с Уильямс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK