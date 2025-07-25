38-летний Навас решил перебраться в мексиканский клуб

Экс-голкипер Реала и ПСЖ Кейлор Навас в очередной раз сменил клуб.

Напомним, что зимой Навас стал игроком арегнтинского Ньюэллс Олд Бойз. Провел за команду 16 матчей, из которых половину на ноль.

Но уже на днях 38-летний кипер снова решил сменить клуб, переехав в Мексику.

Предполагается, что Навас подпишет однолетний контракт с Пумас, который станет уже восьмым в карьере костариканца.

Ранее также сообщалось, что другой ветеран получил предложение из МЛС.

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