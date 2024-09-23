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Экс-игрок Реала может усилить Барселону

Кейлор Навас не против поиграть за каталонцев.
Вчера, 22:34
Кейлор Навас / Getty Images
Кейлор Навас / Getty Images

Каталонская Барселона может заменить Марка-Андре Тер Штегена экс-игроком Реала.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» могут усилить временно проблемную голкиперскую линию Кейлором Навасом.

37-летний костариканец находится без клуба после того, как его контракт с ПСЖ подошел к концу и готов выслушать предложение со стороны Барселоны и других клубов.

Издание отмечает, что финансовые аппетиты опытного голкипера не станут проблемой для «блаугранас», хотя, не уточняют конкретные цифры по поводу этого вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что Тер Штеген выбыл до конца сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал Кейлор Навас

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