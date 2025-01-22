Экс-звезда Реала перешел в родной клуб Месси

Бывший голкипер Реала и сборной Коста-Рики Кейлор Навас решил продолжить карьеру в Аргентине.

38-летний вратарь подписал контракт до декабря 2025 года с Ньюэллс Олд Бойз.

Напомним, что Навас пребывал в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с ПСЖ.

Некоторые СМИ утверждают, что перед переходом Навас много общался с Лионелем Месси, который родился в Росарио и начинал свой путь в академии Ньюэллс Олд Бойз.

Ранее также сообщалось, что Наполи пытается приобрести аргентинского вингера.

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