Экс-звезда Реала перешел в родной клуб Месси
Кейлор Навас присоединился к Ньюэллс Олд Бойз.
Бывший голкипер Реала и сборной Коста-Рики Кейлор Навас решил продолжить карьеру в Аргентине.
38-летний вратарь подписал контракт до декабря 2025 года с Ньюэллс Олд Бойз.
Напомним, что Навас пребывал в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с ПСЖ.
Некоторые СМИ утверждают, что перед переходом Навас много общался с Лионелем Месси, который родился в Росарио и начинал свой путь в академии Ньюэллс Олд Бойз.
Ранее также сообщалось, что Наполи пытается приобрести аргентинского вингера.
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