Новый тренер Манчестер Юнайтед определил, кто будет ключевым игроком в его проекте

Новый тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим продолжает осваиваться в клубе.

Как сообщает Фабрицио Романо, португалец определил ключевого игрока манкунианцев в своем долгосрочном видении проекта.

Аморим настроен сделать одной из центральных фигур в составе французского центрбека Лени Йоро и тренерский штаб соглашается с этим решением.

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19-летнего Йоро считают одним из «талантов поколения» и видят в нем безграничный потенциал.

Отметим, что Лени перешел в МЮ летом этого года, но из-за повреждения на предсезонной подготовке еще не сыграл ни одного матча.

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