Новый тренер Манчестер Юнайтед определил, кто будет ключевым игроком в его проекте
Неожиданный выбор Рубена Аморима.
Новый тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим продолжает осваиваться в клубе.
Как сообщает Фабрицио Романо, португалец определил ключевого игрока манкунианцев в своем долгосрочном видении проекта.
Аморим настроен сделать одной из центральных фигур в составе французского центрбека Лени Йоро и тренерский штаб соглашается с этим решением.
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19-летнего Йоро считают одним из «талантов поколения» и видят в нем безграничный потенциал.
Отметим, что Лени перешел в МЮ летом этого года, но из-за повреждения на предсезонной подготовке еще не сыграл ни одного матча.
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