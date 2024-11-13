iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину

Бруну Фернандеш проявил себя с самой лучшей стороны.
Сегодня, 13:39
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш проявил свою стрессоустойчивость и умение выходить из критических ситуаций.

Как сообщает The Independent, португалец спас жизнь человека, который потерял сознание во время полета в Лиссабон.

Бруну увидел, что одному из пассажиров плохо и позвал экипаж самолета на помощь. 

"Во время полета Бруно пошел в туалет в задней части самолета. Вдруг мы услышали крик о помощи, на который оглянулись все, кто был в пределах слышимости, в том числе и мы, поскольку находились в задней части самолета. Члены экипажа бросились к хвостовой части самолета, чтобы помочь. Сзади было свободное место, на которое Бруно помог мужчине сесть.

Он остался с ними сзади, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Это могло длиться около пяти или десяти минут, а затем он вернулся на свое место, но снова очень незаметно. Он не искал никакого внимания к себе", - сказала одна из пассажирок того рейса Сюзанна Лоусон.

Женщина также заявила, что Фернандеш вел себя как обычный человек, и ничто в нем не могло выдать известного футболиста, а также, что она хотела попросить его о фото, но не успела, поскольку, португалец сам решил его сделать.

"Я похвалила его за то, что он заботился о больном пассажире. Честно говоря, если бы вы не знали, кто это, то подумали бы, что это просто другой пассажир», - резюмировала Лоусон.

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандеш принял участие в акции для тяжелобольных детей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Ван Нистелрой покинул Манчестер Юнайтед после прибытия нового тренера Ван Нистелрой покинул Манчестер Юнайтед после прибытия нового тренера
Аморим с задержкой приступит к работе в Манчестер Юнайтед Аморим с задержкой приступит к работе в Манчестер Юнайтед
Бруну - о победе над Лестером: Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем Бруну - о победе над Лестером: Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем
Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: матч юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:36
"Он реагирует на фолы, будто это травля за его цвет кожи": Экс-тренер Реала раскритиковал Винисиуса
Европа14:59
Еще один футболист заговорил о возможности забастовок из-за перезагруженного графика
Украина14:40
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
Европа14:32
Милан рассматривает возвращение игрока, которого летом этого года отпустил бесплатно
Лига наций14:30
Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Европа13:59
Матч Грузия - Украина обслужит рефери, который ранее не встречался с украинскими командами
Лига наций13:55
Грузия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа13:39
Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину
Лига наций13:20
Грузия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Европа12:59
Экс-защитник Реала высказался о бойкоте клубом церемонии вручения Золотого мяча-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK