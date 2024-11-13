Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш проявил свою стрессоустойчивость и умение выходить из критических ситуаций.

Как сообщает The Independent, португалец спас жизнь человека, который потерял сознание во время полета в Лиссабон.

Бруну увидел, что одному из пассажиров плохо и позвал экипаж самолета на помощь.

"Во время полета Бруно пошел в туалет в задней части самолета. Вдруг мы услышали крик о помощи, на который оглянулись все, кто был в пределах слышимости, в том числе и мы, поскольку находились в задней части самолета. Члены экипажа бросились к хвостовой части самолета, чтобы помочь. Сзади было свободное место, на которое Бруно помог мужчине сесть.

Он остался с ними сзади, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Это могло длиться около пяти или десяти минут, а затем он вернулся на свое место, но снова очень незаметно. Он не искал никакого внимания к себе", - сказала одна из пассажирок того рейса Сюзанна Лоусон.

Женщина также заявила, что Фернандеш вел себя как обычный человек, и ничто в нем не могло выдать известного футболиста, а также, что она хотела попросить его о фото, но не успела, поскольку, португалец сам решил его сделать.

"Я похвалила его за то, что он заботился о больном пассажире. Честно говоря, если бы вы не знали, кто это, то подумали бы, что это просто другой пассажир», - резюмировала Лоусон.

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандеш принял участие в акции для тяжелобольных детей.

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