Защитник Манчестер Юнайтед побил рекорд Фила Джонса

Защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро отметился солидным достижением.

Француз стал первым защитником манкунианцев, которые провел 50 матчей до достижения 20-летнего возраста.

Отметим, что Йоро исполнилось 20 лет в начале ноября. На текущий момент на счету француза уже 51 игра за МЮ.

Последним, кто мог похвастаться такой статистикой был Фил Джонс в 2013 году.

