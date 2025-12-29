iSport.ua
Защитник Манчестер Юнайтед побил рекорд Фила Джонса

Лени Йоро провел за манкунианцев уже больше 50 поединков.
Сегодня, 21:59       Автор: Андрей Безуглый
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро отметился солидным достижением.

Француз стал первым защитником манкунианцев, которые провел 50 матчей до достижения 20-летнего возраста.

Отметим, что Йоро исполнилось 20 лет в начале ноября. На текущий момент на счету француза уже 51 игра за МЮ.

Последним, кто мог похвастаться такой статистикой был Фил Джонс в 2013 году.

Ранее также сообщалось, что лидер Борнмута в шаге от трансфера.

