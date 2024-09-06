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Летний новичок МЮ близок к восстановлению от травмы, которая была получена на предсезонке

Лени Йоро уже скоро, вероятно, дебютирует в официальном матче.
Сегодня, 19:18
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Летний новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро продолжает свое восстановление от травмы.

Как сообщил журналист Стивен Рейлстон, француз начал ходить без костылей после своего повреждения. Центрбек «форсирует» свое восстановление от травмы колена.

Отметим, что травму футболист получил в товарищеском матче против Арсенала в конце июля. По предварительным данным ожидалось, что 19-летний талант пропустит три месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что жена звезды МЮ «дерзко» ответила его гейтерам на критику

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лени Йоро

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