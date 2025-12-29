iSport.ua
Лидер Борнмута достиг устного соглашения с другим клубом

Антуан Семеньо в шаге от перехода в Манчестер Сити.
Сегодня, 19:04       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Лидер Бормута Антуан Семеньо в шаге от перехода, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, ганский вингер устно согласовал все детали перехода с Манчестер Сити.

Сейчас "горожане" ведут переговоры уже непосредственно с Борнмутом, чтобы уладить финансовую часть сделки.

Ожидается, что переход Семеньо в январе обойдется Манчестеру в 65 млн фунтов - сумму отступных Семеньо.

При этом также инсайдер отмечает, что другие заинтересованные в игроке клубы не делали никаких шагов в отношении футболиста.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также попробует провернуть громкий трансфер.

