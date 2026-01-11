iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший лидер Борнмута красиво попрощался с фанатами

Антуан Семеньо выкупил страницу в газете.
Сегодня, 13:30       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Антуан Семеньо сделал красивый жест для фанатов.

Напомним, что накануне ганец перешел из Борнмута за более чем 62 млн фунтов.

К "вишням" же Семеньо присоединился еще в 2020 году, перейдя из Бристоля, и именно в этом клубе стал звездой АПЛ.

Потому, чтобы попрощаться с фанатами и клубом, Семеньо выкупил целую страницу в газете The Bournemouth Daily Echo, а также записал прощальный ролик.

Джерело: bournemouthecho.co.uk
Джерело: bournemouthecho.co.uk

Это были невероятные три года. Я приехал сюда совсем молодым, с желанием учиться, с амбициями и жаждой успеха.

Я просто хочу сказать, что болельщики Борнмута заслуживают особой благодарности. Вы были для меня особенными, вы были великолепны, вы поддерживали меня, защищали меня и давали мне уверенность, которая мне была нужна как игроку. Я просто хочу поблагодарить вас за это. Я никогда этого не забуду и всегда буду благодарен

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Челси стал свободным агентом.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Семеньо

Статьи по теме

Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити
Семеньо - игрок Манчестер Сити Семеньо - игрок Манчестер Сити
Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута
В Борнмуте рассказали, когда Семеньо покинет клуб В Борнмуте рассказали, когда Семеньо покинет клуб

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Биатлон16:32
Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
Бокс16:05
"Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри
Европа15:41
Вингер Ливерпуля дал согласие на возвращение в Ювентус
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Украина15:15
Суперлига: Старый Луцк одержал первую победу в сезоне, Соколы сыграют с Киев-Баскетом, а Днепр - с Говерлой
Киберспорт15:03
NaVi прошли на DreamLeague Season 28
Бокс14:52
"Верю, что победит": Менеджер Фьюри хочет увидеть третий бой с Усиком
Европа14:44
Защитник Ливерпуля пропустит остаток сезона
Другие страны14:15
Аль-Иттихад предложил контракт звездному ветерану
Биатлон14:00
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе, женщины выйдут на старт пасьюта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK