Бывший лидер Борнмута красиво попрощался с фанатами

Вингер Манчестер Сити Антуан Семеньо сделал красивый жест для фанатов.

Напомним, что накануне ганец перешел из Борнмута за более чем 62 млн фунтов.

К "вишням" же Семеньо присоединился еще в 2020 году, перейдя из Бристоля, и именно в этом клубе стал звездой АПЛ.

Потому, чтобы попрощаться с фанатами и клубом, Семеньо выкупил целую страницу в газете The Bournemouth Daily Echo, а также записал прощальный ролик.

Это были невероятные три года. Я приехал сюда совсем молодым, с желанием учиться, с амбициями и жаждой успеха. Я просто хочу сказать, что болельщики Борнмута заслуживают особой благодарности. Вы были для меня особенными, вы были великолепны, вы поддерживали меня, защищали меня и давали мне уверенность, которая мне была нужна как игроку. Я просто хочу поблагодарить вас за это. Я никогда этого не забуду и всегда буду благодарен

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Челси стал свободным агентом.

