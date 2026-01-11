iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Скандальный экс-защитник Челси стал свободным агентом

Курт Зума покинул ЧФР.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Курт Зума / Getty Images
Курт Зума / Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Курт Зума стал свободным агентом.

Напомним, что в конце прошлого сезона у 31-летнего игрока истек контракт с Вест Хэмом. А уже осенью Зума присоединился к ЧФР.

Однако в румынском клубе защитнику также не нашлось места. За полгода в ЧФР Зума провел лишь четыре матча, один из них в Кубке Румынии.

В итоге стороны решили разорвать контракт по взаимному согласию. Трансфермаркт оценивает игрока в 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Марио Балотелли уже нашел себе новый клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Курт Зума

Статьи по теме

Экс-защитник Челси оказался в чемпионате Румынии Экс-защитник Челси оказался в чемпионате Румынии
Скандальный защитник Вест Хэма может переехать на Ближний Восток Скандальный защитник Вест Хэма может переехать на Ближний Восток
Фанат потроллил игрока Вест Хэма, позорно прославившегося жестоким обращением с кошкой Фанат потроллил игрока Вест Хэма, позорно прославившегося жестоким обращением с кошкой
Зума получил приговор за жестокое обращение с кошкой Зума получил приговор за жестокое обращение с кошкой

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют четвертый этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Биатлон13:31
Норвежцы выиграли эстафету в Оберхофе, украинцы - за пределами топ-10
Европа13:30
Бывший лидер Борнмута красиво попрощался с фанатами
Биатлон13:00
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют четвертый этап Кубка мира в Оберхофе
Бокс12:45
"Дайте титульный бой": Кабайел вызвался на поединок с Усиком
Европа12:30
Скандальный экс-защитник Челси стал свободным агентом
Теннис12:03
"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине
Биатлон12:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
Другие страны11:15
Балотелли нашел себе новый клуб за пределами Европы
Европа10:35
Арсенал нанял экс-тренера Ливерпуля по аутам
Теннис09:55
Костюк проиграла в финале турнира в Брисбене первой ракетке мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK