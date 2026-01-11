Скандальный экс-защитник Челси стал свободным агентом

Бывший защитник сборной Франции Курт Зума стал свободным агентом.

Напомним, что в конце прошлого сезона у 31-летнего игрока истек контракт с Вест Хэмом. А уже осенью Зума присоединился к ЧФР.

Однако в румынском клубе защитнику также не нашлось места. За полгода в ЧФР Зума провел лишь четыре матча, один из них в Кубке Румынии.

В итоге стороны решили разорвать контракт по взаимному согласию. Трансфермаркт оценивает игрока в 4 млн евро.

