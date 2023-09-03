Фанат потроллил игрока Вест Хэма, позорно прославившегося жестоким обращением с кошкой

Вест Хэм в четвертом туре английской Премьер-лиги обыграл на выезде со счетом 2:1 новичка высшего дивизиона Лутон.

Второй гол "молотобойцев" в этом поединке забил защитник Курт Зума и помог своей команде одержать победу.

Однако перед матчем с французским футболистом приключился и забавный эпизод. Во время разминки один из фанатов команды хозяев поля решил потроллить игрока, припомнив ему еще прошлогодний скандал, в который тот угодил, пнув свою кошку.

Читай также: Фанаты Ньюкасла принесли на матч с Вест Хэмом надувных кошек, чтобы потроллить Зума

Когда Зума прикоснулся к мячу, болельщик, находящийся близко к краю поля, выкрикнул: "Ты должен пинать его, будто это кошка". Француз спокойно отреагировал на эти слова.

Luton fans to Kurt Zouma last night:



‘You’ve got to kick it like it’s a cat’ pic.twitter.com/GQw1WryTXB — george (@StokeyyG2) September 2, 2023

Напомним, что Зума признал свою вину в жестоком обращении с животными. После лондонский суд принял решение приговорить футболиста к году общественных работ и запретить ему заводить кошек в ближайшие пять лет. Также игрок был оштрафован Вест Хэмом на 280 тысяч евро и потерял спонсорский контракт с adidas.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!