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Фанат потроллил игрока Вест Хэма, позорно прославившегося жестоким обращением с кошкой

Болельщик решил припомнить Курту Зума скандальный инцидент.
Сегодня, 00:50
Курт Зума / Getty Images
Курт Зума / Getty Images

Вест Хэм в четвертом туре английской Премьер-лиги обыграл на выезде со счетом 2:1 новичка высшего дивизиона Лутон.

Второй гол "молотобойцев" в этом поединке забил защитник Курт Зума и помог своей команде одержать победу.

Однако перед матчем с французским футболистом приключился и забавный эпизод. Во время разминки один из фанатов команды хозяев поля решил потроллить игрока, припомнив ему еще прошлогодний скандал, в который тот угодил, пнув свою кошку.

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Когда Зума прикоснулся к мячу, болельщик, находящийся близко к краю поля, выкрикнул: "Ты должен пинать его, будто это кошка". Француз спокойно отреагировал на эти слова.

Напомним, что Зума признал свою вину в жестоком обращении с животными. После лондонский суд принял решение приговорить футболиста к году общественных работ и запретить ему заводить кошек в ближайшие пять лет. Также игрок был оштрафован Вест Хэмом на 280 тысяч евро и потерял спонсорский контракт с adidas.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Курт Зума

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