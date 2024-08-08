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Скандальный защитник Вест Хэма может переехать на Ближний Восток

Курт Зума интересен Аль-Шабабу.
Сегодня, 21:55
Курт Зума / Getty Images
Курт Зума / Getty Images

Защитник Вест Хэма Курт Зума может продолжить карьеру на Ближнем Востоке, пишет BBC.

29-летний защитник, который в 2022 году попал в скандал за то, что пинал свою кошку, интересен дубайскому Аль-Шабабу.

Кроме того, Зума является одним из самых высокооплачиваемых игроков "молотобойцев", но у него остался всего год по контракту.

Вест Хэм будет рад договориться с клубом из ОАЭ о выгодном для себя трансфере. Трансфермаркт оценивает француза в 25 млн евро.

В прошлом сезоне Курт Зума провел 33 матча, в которых отличился тремя голами.

Также ранее сообщалось, что Челси снова подписывает вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Курт Зума

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