В Борнмуте рассказали, когда Семеньо покинет клуб
Ганец может сыграть еще пару матчей.
Трансфер вингера Борнмута Антуана Семеньо немного затягивается.
Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "вишен" Андони Ираола.
Когда его спросили, сыграет ли Семеньо против Арсенала, тренер ответил положительно и добавил, что это вряд ли будет его последний матч.
Антуан сыграет против Арсенала. Думаю, идея в том, что он еще сможет сыграть в двух ближайших домашних матчах. Впрочем, надеюсь, что он остается с нами подольше. Но не знаю, как получится.
Ничего еще не подписано. Конечно, переговоры ведутся, я понимаю шумиху вокруг, но Антуан – наш футболист
Напомним, что ганец уже согласовал личный контракт с Манчестер Сити. Сейчас "горожане" договариваются уже с Борнмутом.
Ранее также сообщалось, что Баварии предложили звездного форварда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!