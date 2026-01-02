В Борнмуте рассказали, когда Семеньо покинет клуб

Ганец может сыграть еще пару матчей.

Трансфер вингера Борнмута Антуана Семеньо немного затягивается.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "вишен" Андони Ираола.

Когда его спросили, сыграет ли Семеньо против Арсенала, тренер ответил положительно и добавил, что это вряд ли будет его последний матч.

Антуан сыграет против Арсенала. Думаю, идея в том, что он еще сможет сыграть в двух ближайших домашних матчах. Впрочем, надеюсь, что он остается с нами подольше. Но не знаю, как получится. Ничего еще не подписано. Конечно, переговоры ведутся, я понимаю шумиху вокруг, но Антуан – наш футболист

Напомним, что ганец уже согласовал личный контракт с Манчестер Сити. Сейчас "горожане" договариваются уже с Борнмутом.

