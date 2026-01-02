iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Баварии предложили подписать звездного форварда

Виктор Осимхен хотел бы переехать в Мюнхен.
Сегодня, 15:22       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен хотел перейти в Баварию.

Как пишет журналист Филипп Кеслер, агенты игрока связались с представителями мюнхенского клуба, предложив услуги нигерийца.

Однако Бавария отклонила предложение. Спортивный директор Макс Эберль заявил, что Бавария не заинтересована в Осимхене.

Единственный вариант, при котором такой трансфер мог бы произойти - если бы Харри Кейн покинул команду летом. Однако в Мюнхене убеждены, что такого не случится.

В текущем сезоне 27-летний Осимхен провел 16 матчей, записав на свой счет 12 голов.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси ищет себе новый клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

Статьи по теме

Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Названы три претендента на звание лучшего игрока Африки-2025 Названы три претендента на звание лучшего игрока Африки-2025
Осимхен обошел Мбаппе, Голанда и Кейна в бомбардирской гонке Лиги чемпионов Осимхен обошел Мбаппе, Голанда и Кейна в бомбардирской гонке Лиги чемпионов
Барселона нашла потенциального преемника Левандовски Барселона нашла потенциального преемника Левандовски

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа16:32
Гвардиола - о Мареске: Челси потерял невероятного тренера
Европа15:52
В Борнмуте рассказали, когда Семеньо покинет клуб
Европа15:22
Баварии предложили подписать звездного форварда
Теннис14:49
Винус получила wild card на Australian Open
Формула 114:35
Феррари попрощалась со своим пилотом
Футзал14:26
Наставник сборной Украины по футзалу номинирован на престижную мировую награду
Европа14:05
Челси определил основого кандидата на пост тренера
Европа13:57
Вратарь Ливерпуля покорил знаковый рубеж в АПЛ
НБА13:33
Центровой Детройта получил повреждение в матче с Майами
Европа13:28
Звезда Барселоны готов к матчу с Эспаньолом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK