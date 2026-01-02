Баварии предложили подписать звездного форварда

Виктор Осимхен хотел бы переехать в Мюнхен.

Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен хотел перейти в Баварию.

Как пишет журналист Филипп Кеслер, агенты игрока связались с представителями мюнхенского клуба, предложив услуги нигерийца.

Однако Бавария отклонила предложение. Спортивный директор Макс Эберль заявил, что Бавария не заинтересована в Осимхене.

Единственный вариант, при котором такой трансфер мог бы произойти - если бы Харри Кейн покинул команду летом. Однако в Мюнхене убеждены, что такого не случится.

В текущем сезоне 27-летний Осимхен провел 16 матчей, записав на свой счет 12 голов.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси ищет себе новый клуб.

