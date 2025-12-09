iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов

Нигериец близок к рекорду.
Сегодня, 13:35       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Форвард Галатасарая Виктор Осимхен может повторить еврокубковое достижение Роберта Левандовски.

В матче, который пройдет 9 декабря, Галатасарай сыграет против Монако. Если нигерийский нападающий сумеет забить гол, он сможет повторить рекорд польского форварда.

У Роберта Левандовски была серия из 9 игр с забитыми мячами. Сейчас у Осимхена — серия из 8 матчей, за которую он забил 12 голов.

Серия Осимхена:

  • Аякс – хет-трик;
  • Буде-Глимт – дубль;
  • Ливерпуль – гол;
  • АЗ – гол;
  • Аякс – гол;
  • Динамо Киев – гол;
  • АЗ – гол;
  • Тоттенхэм Хотспур – дубль.

Матч Галатасарай – Монако начнется в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Роберт Левандовски Виктор Осимхен

Статьи по теме

Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге
Бомбардир Барселоны получил предложение из Турции Бомбардир Барселоны получил предложение из Турции
Стало известно, почему Барселона умоляла Левандовски не забивать в концовке сезона Стало известно, почему Барселона умоляла Левандовски не забивать в концовке сезона
Галатасарай нацелился на форварда Аталанты Галатасарай нацелился на форварда Аталанты

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Европа14:48
Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Европа14:16
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"
Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK