Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов

Форвард Галатасарая Виктор Осимхен может повторить еврокубковое достижение Роберта Левандовски.

В матче, который пройдет 9 декабря, Галатасарай сыграет против Монако. Если нигерийский нападающий сумеет забить гол, он сможет повторить рекорд польского форварда.

У Роберта Левандовски была серия из 9 игр с забитыми мячами. Сейчас у Осимхена — серия из 8 матчей, за которую он забил 12 голов.

Серия Осимхена:

Аякс – хет-трик;

Буде-Глимт – дубль;

Ливерпуль – гол;

АЗ – гол;

Аякс – гол;

Динамо Киев – гол;

АЗ – гол;

Тоттенхэм Хотспур – дубль.

Матч Галатасарай – Монако начнется в 22:00 по киевскому времени.

