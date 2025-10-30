Барселона нашла потенциального преемника Левандовски
Сейчас Барселона начинает искать замену польскому нападающему Роберту Левандовски. Одним из вариантов стал нигериец Виктор Осимхен.
По имеющейся информации, из-за возраста Левандовски - ему уже 37 лет, в Барселоне считают, что необходимо найти молодого и перспективного форварда, который сможет стать новым лидером атаки каталонского клуба.
Отмечается, что трансфер маловероятен следующим летом, ведь нигерийский нападающий перешёл в Галатасарай этим летом из Наполи за 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 7 матчей во всех турнирах за турецкий клуб и отметился 6 голами.
