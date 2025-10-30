iSport.ua
Барселона нашла потенциального преемника Левандовски

Осимхен может стать новым лидером атаки Барселоны.
Сегодня, 18:24       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Сейчас Барселона начинает искать замену польскому нападающему Роберту Левандовски. Одним из вариантов стал нигериец Виктор Осимхен.

По имеющейся информации, из-за возраста Левандовски - ему уже 37 лет, в Барселоне считают, что необходимо найти молодого и перспективного форварда, который сможет стать новым лидером атаки каталонского клуба.

Отмечается, что трансфер маловероятен следующим летом, ведь нигерийский нападающий перешёл в Галатасарай этим летом из Наполи за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 7 матчей во всех турнирах за турецкий клуб и отметился 6 голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона галатасарай Виктор Осимхен

