Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута

Антуан Семеньо сменит клуб уже на этой неделе.

Вингер Борнмута Антуан Семеньо перешел в Манчестер Сити, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сделка полностью завершена, переход состоится после медосмотра, который запланирован на четверг.

По предварительным данным, ганский футболист обойшелся "горожанам" в 65 млн фунтов. Пока официальных данных нет.

Стороны уже обменялись всеми необходимыми документами, и теперь остались только формальности.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три ассиста.

