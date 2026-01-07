iSport.ua
Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута

Антуан Семеньо сменит клуб уже на этой неделе.
Сегодня, 00:48       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Вингер Борнмута Антуан Семеньо перешел в Манчестер Сити, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сделка полностью завершена, переход состоится после медосмотра, который запланирован на четверг.

По предварительным данным, ганский футболист обойшелся "горожанам" в 65 млн фунтов. Пока официальных данных нет.

Стороны уже обменялись всеми необходимыми документами, и теперь остались только формальности.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три ассиста.

Ранее также сообщалось, что сейчас Манчестер Юнайтед выбирает между тремя тренерами.

