Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера

Манчестер Юнайтед намерен в скором времени назначить временного тренера.

Сразу ряд источников подтверждают, что руководство клуба рассматривает несколько кандидатур, которые могли бы возглавить клуб до конца сезона.

В среду, 7 января, манкунианцы выйдет против Бернли под руководством Даррена Флетчера. Также журналистам стало известно, что его помощником будет Джонни Эванс.

В то же время Флетчер может получить должность временного тренера и руководить командой до конца сезона. Но кроме него рассматриваются Оле-Гуннар Сульшер и Майкл Каррик.

И если о Каррике пока нет явных подтверждений, то Сульшер уже подтверди свой интерес, а согласно информации сразу ряда журналистов, уже даже провел переговоры с руководством Манчестер Юнайтед.

Вероятней всего, окончательное решение будет принято до конца текущей недели. Однако, как считается на текущий момент, среди трех претендентов нет явного фаворита.

