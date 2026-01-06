iSport.ua
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера

Экс-манкунианцы готовы помочь своему клубу.
Сегодня, 18:01
Манчестер Юнайтед намерен в скором времени назначить временного тренера.

Сразу ряд источников подтверждают, что руководство клуба рассматривает несколько кандидатур, которые могли бы возглавить клуб до конца сезона.

В среду, 7 января, манкунианцы выйдет против Бернли под руководством Даррена Флетчера. Также журналистам стало известно, что его помощником будет Джонни Эванс.

В то же время Флетчер может получить должность временного тренера и руководить командой до конца сезона. Но кроме него рассматриваются Оле-Гуннар Сульшер и Майкл Каррик.

И если о Каррике пока нет явных подтверждений, то Сульшер уже подтверди свой интерес, а согласно информации сразу ряда журналистов, уже даже провел переговоры с руководством Манчестер Юнайтед.

Вероятней всего, окончательное решение будет принято до конца текущей недели. Однако, как считается на текущий момент, среди трех претендентов нет явного фаворита.

Ранее также Пеп Гвардиола прокомментировал неожиданную отставку Рубена Аморима.

