"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал отставку Рубена Аморима.

Напомним, что Манчестер Юнайтед уволил португальского специалиста.

Гвардиола заявил, что в любой лиге к тренерам есть только требование - приносить результат. В ситуации Аморима мог оказаться любой.

Нет такой лиги, где ты в безопасности, если не выигрываешь. Ничего не имеет значения, если нет результатов. Тренеров назначают из-за их идей, а увольняют из-за результатов. Иногда нужно время.

В прошлом матче у Манчестер Юнайтед отсутствовало много футболистов – иногда с этим трудно справиться. Всегда тяжело, когда важные футболисты не играют