"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима

Специалист посочувствовал коллеге.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал отставку Рубена Аморима.

Напомним, что Манчестер Юнайтед уволил португальского специалиста.

Гвардиола заявил, что в любой лиге к тренерам есть только требование - приносить результат. В ситуации Аморима мог оказаться любой.

Рубен Аморим – топ-тренер. Наши соседи приняли такое решение. Но я желаю Рубену всего наилучшего в будущем.

Нет такой лиги, где ты в безопасности, если не выигрываешь. Ничего не имеет значения, если нет результатов. Тренеров назначают из-за их идей, а увольняют из-за результатов. Иногда нужно время.

В прошлом матче у Манчестер Юнайтед отсутствовало много футболистов – иногда с этим трудно справиться. Всегда тяжело, когда важные футболисты не играют

Ранее также Челси уже назначил нового главного тренера.

 

