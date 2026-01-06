iSport.ua
Футбол

Аморим возьмет паузу в тренерской карьере

После отставки специалист стремится отдохнуть.
Сегодня, 13:50       Автор: Антон Федорцив
Рубен Аморим / Getty Images
Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Рубен Аморим определился с будущим. Португалец не будет рассматривать предложения до конца сезона, утверждает инсайдер Руди Галетти в X.

Молодой тренер настроен отдохнуть и провести время с семьей. К работе Аморим запланировал вернуться в следующей кампании. Интерес к нему проявили клубы из Бразилии и Ближнего Востока.

Аморим был уволен с мостика МЮ 5 января. Он работал с "красными дьяволами" с ноября 2024 года. За досрочный разрыв контракта португальский специалист получит 11,6 млн евро компенсации.

К слову, лондонский Челси назначил главного тренера вместо итальянца Энцо Марески.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Аморим

