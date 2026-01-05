iSport.ua
Манчестер Юнайтед отправил в отставку главного тренера

Манкунианцы объявили об увольнении Рубена Аморима.
Сегодня, 12:28       Автор: Игорь Мищук
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим был уволен с занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Читай также: Манчестер Юнайтед поделил очки с Лидсом

"Поскольку Манчестер Юнайтед занимает шестое место в Премьер-лиге, руководство клуба неохотно решило, что пришло время для перемен. Это даст команде лучшие возможности для наиболее высокого возможного финиша в чемпионате. Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад и желает ему успеха в будущем", - говорится в заявлении клуба.

В ближайшем матче 21-го тура АПЛ против Бернли командой будет руководить Даррен Флетчер в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

Аморим возглавлял Манчестер Юнайтед с ноября 2024 года. Прошлый сезон команда завершила на 15-м месте в АПЛ и дошла до финала Лиги Европы, где уступила Тоттенхэму (0:1).

На данный момент МЮ занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 балл в 20 сыгранных матчах.

Напомним, что на днях с главным тренером Энцо Мареской также распрощался другой гранд АПЛ Челси.

 

