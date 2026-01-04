Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1: обзор матча и результат игры 04.01.2026
В воскресенье, 4 января, Лидс принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.
После ничьей 1:1 с абсолютным аутсайдером чемпионата Вулверхэмптоном в предыдущем туре команда Рубена Аморима в этот раз завершила поединок с аналогичным результатом.
Завершив первый тайм без забитых мячей, соперники по истечении часа игры быстро обменялись голами, которые так и остались единственными во встрече.
Хозяева поля повели в противостоянии на 62-й минуте, когда Бренден Ааронсон после заброса из глубины опередил защитников и точно пробил в правый нижний угол ворот. Однако уже спустя три минуты манкунианцы вывели на ударную позицию справа в штрафной Матеуса Кунью, который в падении переправил мяч в сетку.
Набрав 31 балл, Манчестер Юнайтед расположился на данный момент на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Лидс с 22 очками занимает 16-е место.
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед 20-го тура чемпионата Англии
Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Ааронсон, 62 - Кунья, 65
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.46
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 6 - 4
Фолы: 9 - 9
Лидс: Перри - Борнаув (Ньонто, 80), Бийол, Струйк - Джастин, Ааронсон (Пиру, 87), Груев (Танака, 80), Штах, Гудмундссон - Калверт-Льюин, Окафор (Нмеча, 75).
Манчестер Юнайтед: Ламменс - Йоро (Зирке, 64), Хевен, Мартинес - Далот, Каземиро, Угарте, Шоу - Доргу, Кунья - Шешко.
Предупреждение: Доргу.
