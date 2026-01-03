Борнмут - Арсенал 2:3: обзор матча и результат игры 03.01.2026
В субботу, 3 января, Арсенал встречался в гостях с Борнмутом в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.
Соперники устроили результативное противостояние, победителем из которого вышла команда Микеля Артеты со счетом 3:2.
Борнмут повел в поединке уже на десятой минуте после грубой ошибки Габриэла, который неосмотрительно отдал мяч прямо в ноги Эванилсону перед собственной штрафной. Тем не менее уже спустя шесть минут бразильский защитник реабилитировался, расстреляв ворот соперника из пределов штрафной и положив начало камбэку.
До конца первого тайма счет остался ничейный, а в начале второй половины встречи Деклан Райс вывел вперед уже "канониров", положив мяч в правый нижний угол с линии штрафной. А на 71-й минуте полузащитник оформил дубль, увеличив преимущество гостей ударом из района одиннадцатиметровой отметки.
Вскоре Эли Жуниор Крупи отличным дальним ударом один мяч отквитал, а Борнмут продолжал оказывать давление на соперника, однако Арсенал сохранил победный результат.
Набрав 48 очков, Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Борнмут занимает 15-е место, имея в своем активе 23 пункта.
Статистика матча Борнмут - Арсенал 20-го тура чемпионата Англии
Борнмут - Арсенал 2:3
Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 76 - Габриэл, 16, Райс, 54, 71
Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 1.18
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 7 - 5
Фолы: 13 - 8
Борнмут: Петрович - Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт (Крупи, 74), Таверньер - Семеньо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адли, 67) - Эванилсон (Унал, 74).
Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье - Эдегор (Мерино, 80), Субименди, Райс - Мадуэке (Сака, 67), Дьокереш (Жезус, 66), Мартинелли (Троссар, 67).
Предупреждения: Сэменьо, Крупи, Адли - Субименди.
