Борнмут - Арсенал 2:3: обзор матча и результат игры 03.01.2026

В субботу, 3 января, Арсенал встречался в гостях с Борнмутом в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

Соперники устроили результативное противостояние, победителем из которого вышла команда Микеля Артеты со счетом 3:2.

Борнмут повел в поединке уже на десятой минуте после грубой ошибки Габриэла, который неосмотрительно отдал мяч прямо в ноги Эванилсону перед собственной штрафной. Тем не менее уже спустя шесть минут бразильский защитник реабилитировался, расстреляв ворот соперника из пределов штрафной и положив начало камбэку.

До конца первого тайма счет остался ничейный, а в начале второй половины встречи Деклан Райс вывел вперед уже "канониров", положив мяч в правый нижний угол с линии штрафной. А на 71-й минуте полузащитник оформил дубль, увеличив преимущество гостей ударом из района одиннадцатиметровой отметки.

Вскоре Эли Жуниор Крупи отличным дальним ударом один мяч отквитал, а Борнмут продолжал оказывать давление на соперника, однако Арсенал сохранил победный результат.

Набрав 48 очков, Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Борнмут занимает 15-е место, имея в своем активе 23 пункта.

Статистика матча Борнмут - Арсенал 20-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Арсенал 2:3

Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 76 - Габриэл, 16, Райс, 54, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 1.18

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 7 - 5

Фолы: 13 - 8

Борнмут: Петрович - Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт (Крупи, 74), Таверньер - Семеньо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адли, 67) - Эванилсон (Унал, 74).

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье - Эдегор (Мерино, 80), Субименди, Райс - Мадуэке (Сака, 67), Дьокереш (Жезус, 66), Мартинелли (Троссар, 67).

Предупреждения: Сэменьо, Крупи, Адли - Субименди.

