iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Борнмут - Арсенал 2:3: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Лидер чемпионата одержал гостевую победу над соперником.
Вчера, 21:45       Автор: Игорь Мищук
Арсенал обыграл Борнмут / Getty Images
Арсенал обыграл Борнмут / Getty Images

В субботу, 3 января, Арсенал встречался в гостях с Борнмутом в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

Соперники устроили результативное противостояние, победителем из которого вышла команда Микеля Артеты со счетом 3:2.

Читай также: Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко

Борнмут повел в поединке уже на десятой минуте после грубой ошибки Габриэла, который неосмотрительно отдал мяч прямо в ноги Эванилсону перед собственной штрафной. Тем не менее уже спустя шесть минут бразильский защитник реабилитировался, расстреляв ворот соперника из пределов штрафной и положив начало камбэку.

До конца первого тайма счет остался ничейный, а в начале второй половины встречи Деклан Райс вывел вперед уже "канониров", положив мяч в правый нижний угол с линии штрафной. А на 71-й минуте полузащитник оформил дубль, увеличив преимущество гостей ударом из района одиннадцатиметровой отметки.

Вскоре Эли Жуниор Крупи отличным дальним ударом один мяч отквитал, а Борнмут продолжал оказывать давление на соперника, однако Арсенал сохранил победный результат.

Набрав 48 очков, Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Борнмут занимает 15-е место, имея в своем активе 23 пункта.

Статистика матча Борнмут - Арсенал 20-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Арсенал 2:3

Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 76 - Габриэл, 16, Райс, 54, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 1.18
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 7 - 5
Фолы: 13 - 8

Борнмут: Петрович - Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт (Крупи, 74), Таверньер - Семеньо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адли, 67) - Эванилсон (Унал, 74).

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье - Эдегор (Мерино, 80), Субименди, Райс - Мадуэке (Сака, 67), Дьокереш (Жезус, 66), Мартинелли (Троссар, 67).

Предупреждения: Сэменьо, Крупи, Адли - Субименди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ
Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко
Борнмут приютил экс-голкипера сборной Англии Борнмут приютил экс-голкипера сборной Англии
Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Бокс23:40
Водителю автомобиля Джошуа выдвинули обвинения после смертельного ДТП
Бокс22:59
Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком
Европа22:30
Бенфика с Трубиным и Судаковым обыграла дома середняка чемпионата
Европа21:45
Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут
Европа21:19
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Европа20:55
Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
Другие страны20:20
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
Европа19:57
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK