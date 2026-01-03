iSport.ua
Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко

Украинец провел весь матч на скамейке запасных.
Сегодня, 16:26       Автор: Антон Федорцив
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

Бирмингемцы могли повести в дебюте, но Уоткинс слабым ударом не пробил Джона Виктора. "Лесники" смогли организовать момент аж на 30-й минуте. Но выстрел Хатчинсона из пределов штрафной парировал Мартинес.

А дальше "вилланы" нанесли Ноттингему двойной удар. Под занавес первого тайма Уоткинс отправил мяч в девятку из-за пределов штрафной. На старте же второй половины Макгинн замкнул фланговый прострел Кэша.

Форест попытался вернуться в игру. На 61-й минуте Гиббс-Уайт реализовал выход один на один после передачи Баква. Но Вилла быстро сделала преимущество более убедительным – Макгинн после паса из глубины обыграл кипера и отправил мяч в пустые ворота.

Благодаря победе Астон Вилла, по крайней мере, временно поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Бирмингемцы набрали 42 очка. Ноттингем же остается над зоной вылета (18 пунктов).

Статистика матча Астон Вилла – Ноттингем 20-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла – Ноттингем – 3:1
Голы: Eоткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Eайт, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.89
Владение мячом: 73 % - 27 %
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 4
Фолы: 10 - 20

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Ноттингем Форест

