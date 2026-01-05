Аморим не хотел уходить из Манчестер Юнайтед

Тренер был уверен, что сумеет пробиться в Лигу чемпионов.

Рубен Аморим болезненно воспринял увольнение из Манчестер Юнайтед, пишет Sky Sports.

Специалист пока лично не комментировал ситуацию, но журналисты издания связалась с его окружением.

По их словам, тренер болезненно воспринял удар, так как не хотел покидать клуб, несмотря на все ранее сказанное. Более того, он был уверен, что сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Аморим жаловался на чрезмерный контроль со стороны руководства, которое стесняло его в выборе тактики. Также он был разочарован отсутствием трансферов, которые гарантировали бы ему удачный финиш сезона.

Но несмотря на все это тренер был готов продолжать работу, хотя ухудшение отношений с руководством клуба сильно бы усложнило ситуацию.

Ранее также сообщалось, во сколько Манчестер Юнайтед обошелся Рубен Аморим.

