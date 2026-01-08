iSport.ua
Гвардиола впервые в карьере не победил тренера-соперника в четырех первых матчах подряд

Фабиан Гюрцелер еще не проигрывал Пепу.
Сегодня, 12:48       Автор: Василий Войтюк
Накануне Манчетсер Сити под руководством Пепа Гвардиолы сыграл вничью в домашнем матче против Брайтона.

Таким образом, тренер "чаек" Фабиан Гюрцелер сумел не проиграть в четвертом очном противостоянии с испанским тренером. 

Ранее Брайтон Гюрцелера дважды обыгрывал Сити и еще раз играл с ними вничью.

Впервые в карьере Гвардиола не может обыграть одного тренера в дебютных четырех матчах подряд. На этот момент у Пепа также есть две серии с тремя матчами без побед против Рональда Кумана и Роберто Ди Матео, который не тренирует уже почти 10 лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

