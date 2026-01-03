iSport.ua
Гвардиола ответил на слухи об уходе из Манчестер Сити

Эмоционально ответил критикам перед встречей с Челси.
Сегодня, 08:42       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
На пресс-конференции перед матчем против Челси главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола ответил на слухи, касающиеся его ухода с поста главного тренера.

Зачем мне сообщать вам своё мнение? Это всего лишь слух. Вы хотите меня уволить? О боже. У меня есть контракт, я говорил это уже тысячу миллионов раз. Но ведь мой авторитет равен нулю, верно? Знаю, что вам надоел за 10 лет. Вы хотите, чтобы я уехал? Да, в этом почти уверен. Знаете, однажды я уйду. Обещаю.

"Руководство меня уважает. Они доказали это в прошлом сезоне, когда произошло в клубе, и мы не выиграли ни одной игры в течение двух-трёх месяцев. Они меня поддерживают. Так что же могу сделать? Может быть, однажды это случится, не знаю. Футбол — сюрприз", — приводит слова испанского специалиста The Sun.

Добавим, что СМИ назвали причины, по которым руководство Челси приняло решение уволить Энцо Марески.

