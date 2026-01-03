iSport.ua
Причина увольнения тренера Челси. Мареска раздражал руководство

Как обострилась ситуация вокруг Марески.
Сегодня, 07:38       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Марески / Getty Images
Энцо Марески / Getty Images

Накануне Челси сообщил об увольнении главного тренера Энцо Марески.

Издание The Athletic поделилось информацией о том, что стало причиной ухода итальянского специалиста.

Как отмечает источник, Мареску раздражали советы врачей и рекомендации по составу. После получения травмы Ливаем Колуиллом в августе тренер заявил, что ему необходим новый центральный защитник. Однако внутри клуба не поняли этого требования, и именно это стало первой причиной, вызвавшей напряжение в отношениях между сторонами.

Кроме того, экс-тренеру дважды публично выражали поддержку, однако после победы его подопечных над Эвертоном руководство никак не отреагировало на успех команды, что вызвало недовольство со стороны Марески.

К слову, один из кандидатов на пост главного тренера Челси уже прокомментировал слухи о возможном назначении.

