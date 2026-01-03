МЮ оценил кандидатуру Марески

Манкунианцы не будут делать резких движений.

Бывший наставник лондонского Челси Энцо Мареска вряд ли возглавит Манчестер Юнайтед. Английский гранд не будет увольнять Рубена Аморима ради приглашения итальянца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в YouTube.

Никаких переговоров между сторонами не было. Руководство МЮ выразило поддержку Амориму и на этом этапе сезона нет планов что-то менять. Пресса приписывала интерес к Мареске обоим коллективам из Манчестера.

Итальянский специалист остался без работы 1 января. Он проработал на Стемфорд Бридж 1,5 сезона и торжествовал с "синими" в Лиге конференций и на Клубном ЧМ-2025. Ранее Мареска тренировал английский Лестер и итальянскую Парму.

К слову, главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на слухи о собственной отставке.

