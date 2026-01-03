МЮ оценил кандидатуру Марески
Бывший наставник лондонского Челси Энцо Мареска вряд ли возглавит Манчестер Юнайтед. Английский гранд не будет увольнять Рубена Аморима ради приглашения итальянца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в YouTube.
Никаких переговоров между сторонами не было. Руководство МЮ выразило поддержку Амориму и на этом этапе сезона нет планов что-то менять. Пресса приписывала интерес к Мареске обоим коллективам из Манчестера.
Итальянский специалист остался без работы 1 января. Он проработал на Стемфорд Бридж 1,5 сезона и торжествовал с "синими" в Лиге конференций и на Клубном ЧМ-2025. Ранее Мареска тренировал английский Лестер и итальянскую Парму.
К слову, главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на слухи о собственной отставке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!