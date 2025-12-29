Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити

Вингер английского Манчестер Сити Савиньо снова попал на радар лондонского Тоттенхэма. Столичный клуб готов подписать бразильца в зимнее окно, сообщает TEAMtalk.

В то же время "шпоры" сначала стремятся выяснить позицию нападающего по трансферу. Лишь потом Тоттенхэм будет делать предложение "горожанам" по Савиньо. Попытки подписать вингера летом потерпели неудачу.

В нынешнем сезоне Савиньо сыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. Большую часть года у него не было стабильного места в основе Манчестер Сити. Контракт нападающего с "горожанами" действует до лета 2031 года.

К слову, накануне Тоттенхэм одолел Кристал Пэлас в дерби Лондона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!