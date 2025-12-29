iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити

"Шпоры" вернулись к знакомой кандидатуре.
Сегодня, 17:52       Автор: Антон Федорцив
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Вингер английского Манчестер Сити Савиньо снова попал на радар лондонского Тоттенхэма. Столичный клуб готов подписать бразильца в зимнее окно, сообщает TEAMtalk.

В то же время "шпоры" сначала стремятся выяснить позицию нападающего по трансферу. Лишь потом Тоттенхэм будет делать предложение "горожанам" по Савиньо. Попытки подписать вингера летом потерпели неудачу.

В нынешнем сезоне Савиньо сыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. Большую часть года у него не было стабильного места в основе Манчестер Сити. Контракт нападающего с "горожанами" действует до лета 2031 года.

К слову, накануне Тоттенхэм одолел Кристал Пэлас в дерби Лондона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Сити Савиньо

Статьи по теме

Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Другие страны19:58
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Замбия будет противостоять Марокко
Европа19:55
Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу
Европа19:38
Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем
Европа19:04
Лидер Борнмута достиг устного соглашения с другим клубом
Европа18:44
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A
Европа18:33
Жирона намерена арендовать звездного голкипера
Бокс17:57
Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП
Европа17:52
Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити
Теннис17:28
Квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open
Формула 117:25
Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK