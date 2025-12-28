Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас

Команда Томаса Франка оформила победу в дерби Лондона. Тоттенхэм одолел "орлов" на выезде.

Героем "шпор" перед перерывом стал Грей. После углового с левого фланга мяч засуетился в штрафной Пэлас, пока юный защитник не переправил сферу в сетку головой. Ассистировал ему Ришарлисон.

Сам бразильский форвард мог перехватить признание у партнера. Однако, оба гола Ришарлисона судейская бригада отменила из-за положения вне игры. Впрочем, одного забитого мяча Тоттенхэму хватило.

Статистика матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм 18-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Грей, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.84

Владение мячом: 62 % - 38 %

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 3 - 2

Фолы: 7 - 5

