Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
"Шпоры" вернулись на победный путь.
Команда Томаса Франка оформила победу в дерби Лондона. Тоттенхэм одолел "орлов" на выезде.
Героем "шпор" перед перерывом стал Грей. После углового с левого фланга мяч засуетился в штрафной Пэлас, пока юный защитник не переправил сферу в сетку головой. Ассистировал ему Ришарлисон.
Сам бразильский форвард мог перехватить признание у партнера. Однако, оба гола Ришарлисона судейская бригада отменила из-за положения вне игры. Впрочем, одного забитого мяча Тоттенхэму хватило.
Статистика матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм 18-го тура чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Грей, 42
Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.84
Владение мячом: 62 % - 38 %
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 3 - 2
Фолы: 7 - 5
