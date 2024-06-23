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Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады

Джонатан Дэвид может переехать на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 00:53
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Челси провел переговоры с представителями нападающего Лилля Джонатана Дэвида о возможном трансфере этим летом, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Форвард сборной Канады занимает первое место среди множества вариантов, которые "пенсионеры" рассматривают для усиления своей атаки.

Учитывая, что у 24-летнего игрока остался всего год по контракту с Лиллем, а президент "догов" Оливье Летанг недавно публично дал добро на его продажу, ожидается, что футболист будет доступен по разумной цене.

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Челси еще не связался с французской командой, но у "синих" хорошие отношения с Летангом, поскольку он также владеет Страсбургом через консорциум BlueCo, который в свою очередь владеет англичанами.

На счету Дэвида 84 гола в 183 матчах за Лилль, что позволило ему стать третьим в списке бомбардиров за всю историю клуба. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Сейчас Донатан Дэвид находится в расположении сборной Канады, которая выступает на Копа Америка-2024.

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