Челси подписал бразильского таланта, которого называют "Мессиньо"
Эстеван Виллиан будет выступать за "синих" со следующего года.
Лондонский Челси оформил трансфер очередного перспективного футболиста.
Как сообщает пресс-служба "синих", игроком англичан станет Эстеван "Мессиньо" Виллиан. Присоединится к клубу он летом следующего года.
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По неофициальным данным сумма трансфера составила 40 млн евро + 25 млн евро возможными бонусами. Срок контракта остается неизвестным.
Сейчас Эстеван выступает за Палмейрас, в составе которого забил 8 мячей и отдал 5 ассистов за 27 матчей этого сезона.
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