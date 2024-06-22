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Челси подписал бразильского таланта, которого называют "Мессиньо"

Эстеван Виллиан будет выступать за "синих" со следующего года.
Сегодня, 19:25
Эстеван
Эстеван "Мессиньо" Виллиан / Getty Images

Лондонский Челси оформил трансфер очередного перспективного футболиста.

Как сообщает пресс-служба "синих", игроком англичан станет Эстеван "Мессиньо" Виллиан. Присоединится к клубу он летом следующего года.

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По неофициальным данным сумма трансфера составила 40 млн евро + 25 млн евро возможными бонусами. Срок контракта остается неизвестным.

Сейчас Эстеван выступает за Палмейрас, в составе которого забил 8 мячей и отдал 5 ассистов за 27 матчей этого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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