"Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Челси может подписать вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе.

"Челси очень хочет Олисе, игрок чувствует этот интерес. В Челси считают, что он идеально подойдет для игры с Мудриком, Палмером и другими. Челси сделал Олисе хорошее финансовое предложение", – сказал Романо в интервью Play Back.

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Напомним, помимо Челси на футболиста "орлов" также претендуют Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и другие топ-клубы Европы.

В минувшем сезоне на счету Олисе 16 очков по системе гол+пас в 19 матчах АПЛ.

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