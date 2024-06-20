"Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси
Романо посоветовал лондонцам подписать Олисе.
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Челси может подписать вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе.
"Челси очень хочет Олисе, игрок чувствует этот интерес. В Челси считают, что он идеально подойдет для игры с Мудриком, Палмером и другими. Челси сделал Олисе хорошее финансовое предложение", – сказал Романо в интервью Play Back.
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Напомним, помимо Челси на футболиста "орлов" также претендуют Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и другие топ-клубы Европы.
В минувшем сезоне на счету Олисе 16 очков по системе гол+пас в 19 матчах АПЛ.
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