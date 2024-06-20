iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси

Романо посоветовал лондонцам подписать Олисе.
Сегодня, 15:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Челси может подписать вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе.

"Челси очень хочет Олисе, игрок чувствует этот интерес. В Челси считают, что он идеально подойдет для игры с Мудриком, Палмером и другими. Челси сделал Олисе хорошее финансовое предложение", – сказал Романо в интервью Play Back.

Читай также: Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера

Напомним, помимо Челси на футболиста "орлов" также претендуют Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и другие топ-клубы Европы.

В минувшем сезоне на счету Олисе 16 очков по системе гол+пас в 19 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Фабрицио Романо Майкл Олисе

Статьи по теме

Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25 Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени
В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии
Помочь журналистам

Видео

Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа16:49
В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии
Европа16:18
Неподкупный: Один из лучших бомбардиров чемпионата Франции отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Европа15:52
Форвард Реала высказался о своем будущем в клубе
Украина15:50
Полесье определилось, где будет играть в еврокубках
Евро-202415:30
Словения - Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа15:20
"Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси
Европа14:59
"Напряжение и поддержка": Рэтклифф рассказал, почему не уволил тен Хага
Украина14:57
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
Украина14:49
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Автоспорт14:34
Представлен футуристический болид для серий поддержки Формулы-Е
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK