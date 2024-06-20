iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера

Уход Олисе из стана "орлов" находится под вопросом.
Сегодня, 10:18
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Кристалл Пэлас Майкл Олисе интересует Манчестер Юнайтед и Челси. Об этом сообщает Foot Mercato. 

Лондонцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего француза, тогда как манкунианцы не хотят тратить такую сумму.

Читай также: Еще один итальянский клуб начал переговоры с Манчестер Юнайтед

Напомним, контракт Олисе с Кристал Пэлас истекает летом 2027 года.

В уже минувшем сезоне футболист забил 10 голов и отдал 6 передач в 19 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристал Пелас

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А
Манчестер Юнайтед установит необычный рекорд АПЛ в сезоне-2024/25 Манчестер Юнайтед установит необычный рекорд АПЛ в сезоне-2024/25
Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024 Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024
Тен Хаг - о переговорах МЮ с Тухелем: Пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер Тен Хаг - о переговорах МЮ с Тухелем: Пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер
Помочь журналистам

Видео

Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

ММА10:53
Легенда UFC поделился сенсационным инсайдом касаемо причины срыва боя Макгрегор - Чендлер
ММА10:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:18
Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера
Лига Чемпионов09:59
Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян
Евро-202409:50
Довбик - о матче со Словакией: Будет труднее, чем с румынами
Бокс09:35
Райан Гарсия объявил о завершении карьеры
Европа09:22
Куртуа и Анчелотти поддержали Лунина после матча с Румынией
Европа09:07
Брайтон может заблокировать переход своего форварда в Штутгарт
Другие страны08:28
Месси и Суарес выиграли пари в матче в падел
Евро-202408:06
Шоу пропустит матч против Дании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK