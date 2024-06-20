Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера

Уход Олисе из стана "орлов" находится под вопросом.

Вингер Кристалл Пэлас Майкл Олисе интересует Манчестер Юнайтед и Челси. Об этом сообщает Foot Mercato.

Лондонцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего француза, тогда как манкунианцы не хотят тратить такую сумму.

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Напомним, контракт Олисе с Кристал Пэлас истекает летом 2027 года.

В уже минувшем сезоне футболист забил 10 голов и отдал 6 передач в 19 матчах.

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