Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера
Уход Олисе из стана "орлов" находится под вопросом.
Вингер Кристалл Пэлас Майкл Олисе интересует Манчестер Юнайтед и Челси. Об этом сообщает Foot Mercato.
Лондонцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 22-летнего француза, тогда как манкунианцы не хотят тратить такую сумму.
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Напомним, контракт Олисе с Кристал Пэлас истекает летом 2027 года.
В уже минувшем сезоне футболист забил 10 голов и отдал 6 передач в 19 матчах.
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