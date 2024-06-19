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Еще один итальянский клуб начал переговоры с Манчестер Юнайтед

Теперь уже Лацио попробует выкупить Мэйсона Гринвуда.
Сегодня, 19:14
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Еще один итальянский клуб попробует подписать Мэйсона Гринвуда, пишет журналист Сами Мокбель.

Он сообщает, что сейчас с Манчестер Юнайтед ведет переговоры римский Лацио. Ранее, напомним, на вингера претендовали Ювентус и Наполи.

Сейчас два других гранда просто следят за ходом переговоров, в результате которых Лацио подошел весьма близко к сделке.

Стороны обсуждают переход Гринвуда за 30 млн евро плюс различные бонусы. О каких именно дополнительных выплатах идет речь пока неясно.

Ранее также сообщалось, что итальянские клубы получили отказ от Артема Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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