Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Витор Роке может вернуться в Европу.
Нападающий Палмейраса Витор Роке может снова вернуться в Европу, пишет Mundo Deportivo.
Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм внимательно следят за успехами 20-летнего футболиста на родине.
Напомним, что после бледного периода в Испании Роке вернулся в Бразилию, где вернул часть своей былой формы. У нападающего в текущем сезоне 17 голов в 50 матчах.
Кроме того, его игра привлекаетт внимание и клубов из других европейских лиг, так что возвращение Роке в Европу выглядит все более убедительным.
Ожидается, что Палмейрас попросит за игрока около 50 млн евро.
Ранее также сообщалось, что нападающий Арсенала также может сменить клуб.
