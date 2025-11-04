Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны

Витор Роке может вернуться в Европу.

Нападающий Палмейраса Витор Роке может снова вернуться в Европу, пишет Mundo Deportivo.

Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм внимательно следят за успехами 20-летнего футболиста на родине.

Напомним, что после бледного периода в Испании Роке вернулся в Бразилию, где вернул часть своей былой формы. У нападающего в текущем сезоне 17 голов в 50 матчах.

Кроме того, его игра привлекаетт внимание и клубов из других европейских лиг, так что возвращение Роке в Европу выглядит все более убедительным.

Ожидается, что Палмейрас попросит за игрока около 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что нападающий Арсенала также может сменить клуб.

