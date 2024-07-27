Роке отказывается покидать Барселону

Барселона намерена продать Витора Роке, пишет Marca.

По информации издания, каталонцы намерены расстаться с бразильским нападающим, чтобы сократить зарплатную ведомость.

Клуб рассчитывает договориться с Аль-Хилялем по поводу трансфера Роке за 40 млн евро.

Однако сам игрок отказывается уходить из Барселоны и намерен побороться за место в основном составе.

При этом каталонцы намерены переубедить игрока, и за счет его продажи полчить возможность подписать футболистов на приоритетные позиции.

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