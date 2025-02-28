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Футбол

Барселона подтвердила продажу нападающего

Форвард сборной Бразилии вернулся на родину.
Сегодня, 20:58
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

20-летний Витор Роке покинул Барселону. Бразилец продан в Палмейрас, сообщает официальный сайт клуба.

"Зелено-белые" заплатили за переход ориентировочно 25,5 млн евро. Часть от этой суммы Барса отдаст севильскому Бетису за прерывание арендного соглашения нападающего. В январе прошлого года "блаугранас" отдали за Роке 30 млн.

Бразильский нападающий не смог закрепиться в основной обойме Барселоны. Он провел всего 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Немного лучше дела Роке пошли в Бетисе – 33 поединка всего, 7 голов.

К слову, испанец Кастильехо перебрался в Джохор Дарул Тазим из чемпионата Малайзии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона палмейрас Витор Роке

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