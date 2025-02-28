Бывший вингер Милана перебрался в экзотический чемпионат

Опытный испанец будет популяризировать футбол в Юго-Восточной Азии.

30-летний Саму Кастильехо трудоустроился в Суперлиге Малайзии. Он будет выступать за Джохор Дарул Тазим, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник испанской Малаги перешел в ряды лидера чемпионата свободным агентом. Вингер находился без контракта с лета, когда покинул Валенсию. Сезон 2023/24 Кастильехо провел за итальянский Сассуолло на правах аренды.

В составе Джохор Дарул Тазим уже сформировалась целая испанская колония. Аргентинский наставник команды Эктор Бидольо ранее пригласил в команду шестерых соотечественников Кастильехо. В частности, в Малайзию приехали Роке Меса и Хесе Родригес.

Напомним, нидерландец Адвокат подписал новый контракт со сборной Кюрасао.

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