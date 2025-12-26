iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Макларен уже продал болид сезона-2026

За MCL40A заплатили более 11 млн долларов.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Макларен нашел покупателя на будущий болид, пишет PlanetF1.

Команда реализовала с аукциона болид 2026 года MCL40A за 11,4 млн долларов.

Покупатель получит авто лишь в 2028 году с шасси Норриса или Пиастри и будущим двигателем от Мерседес. До этого момента ему дадут шоу-кар 2025 года.

Также человек, заплативший этти деньги, получил возможность посетить базу команду в Уокинге, а также 24 часа Ле-Мана, 500 миль Индианаполиса и два VIP-пропуска на два Гран-при сезона Формулы-1.

Стоит отметить, что MCL40A стал лишь шестым самым дорогим болидом в истории из тех, что были проданы на аукционе. Рекорд все так же принадлежит Мерседес W196R 1954 года, который был продан за 54 млн долларов.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин может пополнить именитый инженер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

Статьи по теме

Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби
Макларен подписал чемпиона Формулы-2 Макларен подписал чемпиона Формулы-2
Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Формула 119:58
Макларен уже продал болид сезона-2026
Бокс19:44
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Украина19:03
Карпаты распрощались с аргентинским легионером
Европа19:01
Наполи может усилиться еще одним опытным хавбеком
Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK