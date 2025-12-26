Макларен уже продал болид сезона-2026

Макларен нашел покупателя на будущий болид, пишет PlanetF1.

Команда реализовала с аукциона болид 2026 года MCL40A за 11,4 млн долларов.

Покупатель получит авто лишь в 2028 году с шасси Норриса или Пиастри и будущим двигателем от Мерседес. До этого момента ему дадут шоу-кар 2025 года.

Также человек, заплативший этти деньги, получил возможность посетить базу команду в Уокинге, а также 24 часа Ле-Мана, 500 миль Индианаполиса и два VIP-пропуска на два Гран-при сезона Формулы-1.

Стоит отметить, что MCL40A стал лишь шестым самым дорогим болидом в истории из тех, что были проданы на аукционе. Рекорд все так же принадлежит Мерседес W196R 1954 года, который был продан за 54 млн долларов.

