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Баскетбол

"Мой рождественский подарок": Морант забил данк через Вембаньяму

Теперь все будут ждать от Джа настоящий "постер" на Викторе.
Сегодня, 09:25
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Мемфис не своем паркете обыграл Сан-Антонио со счетом 106:98.

Главным моментом поединка стал очередной шикарный данк звезды Гриззлис Джа Моранта. В этот раз жертвой 24-летнего разыгрывающего стал первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма. 

Для сравнения: рост Моранта - 191 см, рост Вембаньямы - 224 см.

"Это то, чего все хотели, так что это мой поздний рождественский подарок", - Sportskeeda приводит слова Джа, сказанные после матча.

Напомним, что днем ранее Нью-Йорк принял решение отчислить центрового сборной Украины Дмитрия Скапинцева, который успел принять участие в двух играх Никс за короткий промежуток времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Мемфис Гриззлис Джа Морант

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