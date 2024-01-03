"Мой рождественский подарок": Морант забил данк через Вембаньяму

Теперь все будут ждать от Джа настоящий "постер" на Викторе.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Мемфис не своем паркете обыграл Сан-Антонио со счетом 106:98.

Главным моментом поединка стал очередной шикарный данк звезды Гриззлис Джа Моранта. В этот раз жертвой 24-летнего разыгрывающего стал первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма.

Для сравнения: рост Моранта - 191 см, рост Вембаньямы - 224 см.

JA MORANT THROWS IT DOWN OVER VICTOR WEMBANYAMA 🤯pic.twitter.com/0A9BqdrenH — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 3, 2024

"Это то, чего все хотели, так что это мой поздний рождественский подарок", - Sportskeeda приводит слова Джа, сказанные после матча.

Напомним, что днем ранее Нью-Йорк принял решение отчислить центрового сборной Украины Дмитрия Скапинцева, который успел принять участие в двух играх Никс за короткий промежуток времени.

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