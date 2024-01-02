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Баскетбол

Нью-Йорк отчислил Скапинцева

Украинец лишился места в команде.
Сегодня, 11:30
Дмитрий Скапинцев / twitter.com/nyknicks
Дмитрий Скапинцев / twitter.com/nyknicks

Нью-Йорк отчислил украинского центрового Дмитрия Скапинцева. Об этом сообщает инсайдер Фред Кац.

Баскетболист стал игроком Никс 23 декабря. Стороны подписали двусторонний контракт.

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Дмитрий является девятым в истории НБА. Он провел два матча за Нью-Йорк – по 1 минуте против Милуоки и Индианы. Результативными действиями не отличился.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Скапинцев

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