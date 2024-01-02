Нью-Йорк отчислил Скапинцева

Нью-Йорк отчислил украинского центрового Дмитрия Скапинцева. Об этом сообщает инсайдер Фред Кац.

Баскетболист стал игроком Никс 23 декабря. Стороны подписали двусторонний контракт.

Читай также: Новогоднее чудо: Детройт прервал серию из 28 поражений в НБА

Дмитрий является девятым в истории НБА. Он провел два матча за Нью-Йорк – по 1 минуте против Милуоки и Индианы. Результативными действиями не отличился.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!